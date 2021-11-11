Вирусолог предсказал высокий уровень плато по коронавирусу в России

Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом на высоком уровне. Такой прогноз сделал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, инфекция будет продолжать распространяться до тех пор, пока люди не начнут вакцинироваться, передаёт его слова РИА Новости.

Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато мы пойдём на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется, провакцинируется — тогда это будет снижаться, — сказал Альтштейн.

Как заявил накануне врач — терапевт-пульмонолог Алексей Никишенков, подъём заболевания коронавирусной инфекцией в России может продлиться до конца зимы. По мнению Никишенкова, пик заболеваемости ещё не пройден и в ближайшее время будет наблюдаться рост числа заражений. Он считает, что для снижения риска заражения гражданам сейчас необходимо пройти вакцинацию и посетить специалистов по поводу имеющихся хронических заболеваний. Кроме того, важно вести здоровый образ жизни.

По данным на 11 ноября, в России за минувшие сутки выявлено 40 759 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 8 952 472. Также за сутки от коронавируса скончались 1237 человек, выздоровели — 33 156. Жертвами инфекции с начала пандемии стал 251 691 россиянин, вылечились — 7 687 317.