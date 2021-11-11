В России за сутки вновь выявлено свыше 40 тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 40 759 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. С 7 ноября в стране фиксировалось снижение темпов пандемии, когда число заражённых не превышало за день 40 тысяч человек.

Новые случаи COVID-19 выявлены в 85 российских регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего инфицированных в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230), Московской (2617) и Самарской (1791) областях. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 8 952 472.

Также за сутки от коронавируса скончались 1237 человек, выздоровели — 33 156. Жертвами инфекции с начала пандемии стал 251 691 россиянин, вылечились — 7 687 317.

Ранее сообщалось, что в Московской области оказалось наибольшее число госпитализированных с коронавирусом вакцинированных пациентов. Доля заболевших, которые ранее сделали прививку от COVID, в регионе составляет 18%. В основном у них лёгкая и среднетяжёлая формы заболевания. Умерших среди привитых не более 1%. Помимо коронавируса у большинства из них были хронические болезни.