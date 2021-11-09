Рост заражения коронавирусом в РФ может продлиться до конца зимы

Подъём заболевания коронавирусной инфекцией в России может продлиться до конца зимы. С таким прогнозом в беседе с ТАСС выступил врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков.

По мнению Никишенкова, пик заболеваемости ещё не пойден и в ближайшее время будет наблюдаться рост числа заражений.

Если смотреть по предыдущему году, как раз на зимний период приходился тоже подъем заболеваемости. Где-то с ноября по январь. Исходя из этого, есть шанс, что в этот раз мы увидим то же самое. До конца зимы ждать спада заболеваемости не приходится. Точно, конечно, спрогнозировать нельзя, но тенденция, которую мы видим сейчас, говорит именно об этом, — сказал врач.

По его мнению, для снижения риска заражения гражданам сейчас необходимо пройти вакцинацию и посетить спецмиалистов по поводу имеющихся хронических заболеваний. Кроме того, важно вести здоровый образ жизни.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предположил, что в течение ближайшей недели заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато, а через две-три недели начнётся снижение, стремительный рост заболевших и умерших приостановится. При этом о значительном снижении заболеваемости можно будет говорить только после появления у значительного числа граждан иммунитета против штамма «дельта».