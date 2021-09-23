«TikTok не для тупых»: как найти полезный контент среди бессмысленных видео

TikTok — одна из наиболее популярных социальных сетей, суть которой в создании и распространении коротких видео. Ещё при становлении видеоплатформы в 2016 году юзеры определили основной контент как «лёгкий и развлекательный», из-за чего TikTok даже спустя годы воспринимается как площадка для «бессмысленных роликов с танцами под музыку». На соцсеть то и дело обрушиваются с критикой за обсценную лексику и откровенные ролики. Однако на TikTok-просторах найдётся продукт и для тех, кто любит подумать.

Где искать контент «для умных» и почему ролики без смысла могут представлять опасность, — в материале NEWS.ru.

«Я просто люблю поржать»

TikTok зародился в Китае и первые годы не представлял особого интереса для юзеров, но за последние пять лет популярность видеоплатформы заметно возросла. Сегодня это не просто соцсеть, а культурный феномен, отражающий состояние общества.

pixels.com

Согласно исследованию We Are Social , количество активных пользователей TikTok в месяц оценивается в 800 миллионов, в связи с чем соцсеть занимает седьмое место в мире по посещаемости. А по данным Learnbonds.com , в день в TikTok заходит более 40 миллионов пользователей из 155 стран, где доступна платформа.

Одна из главных причин популярности TikTok — неперегруженный контент. 15-секундные видео не заставляют глубоко вникать в тему, размышлять и напрягать мозг после сложного дня. «Посмотрел видео, пролистнул дальше и забыл», «Я просто люблю поржать», «Ну это весело и ненапряжно», отмечают пользователи. Юзеры считают, что скроллинг ленты с короткими видео помогает отвлечься от тяжёлых мыслей.

Однако с годами контент стал трансформироваться под нужды пользователей, и теперь даже самый капризный и требовательный человек может найти в TikTok пространство по душе. Набрали популярность языковые страницы, блогеры-мигранты, рассказывающие о тонкостях жизни в чужой стране, тиктокеры-политологи и другие люди, создающие «контент для умных». При этом аудитория блогеров, танцующих под музыку, ожидаемо превышает миллионы человек, тогда как развивающие каналы в среднем набирают от силы 200–500 тысяч подписчиков.

Не думаю, что «умный TikTok» в принципе нужно выделять отдельно, не то чтобы это какой-то специальный феномен — это обычное явление для любой площадки, где есть контент. Любой YouTube, любой Instagram так или иначе со временем начинает производить образовательный контент, потому что он востребован всегда. И да, я думаю, что так и должно быть, поэтому образовательный TikTok будет процветать, пока будет существовать платформа, потому что спрос есть, — рассказал в беседе с порталом «Теории и практики» тиктокер из Санкт-Петербурга Михаил Петров.

Политика, дизайн и кофе в TikTok

Михаил Петров обзавёлся страницей в TikTok во время карантина из-за пандемии коронавируса, начал снимать музыкальные, традиционные для платформы видео, однако вскоре передумал и пустил в ход своё высшее политологическое образование.

Сейчас страница Петрова (248 тысяч подписчиков) пестрит темами, связанными с выборами в Госдуму, однако политика в его роликах не навязывается, а преподносится с юмором и простым языком. К примеру, в одном из видео молодой человек рассуждает о том, что будет, «если придут другие», подразумевая власть в стране. В другом ролике Петров отходит от политики и рассказывает о влиянии солнечных лучей на романтические чувства, в третьем — о статистике вакцинации.

Поскольку в Америке TikTok более развит, основные видео мне попались именно американские, и среди них был один и с пресловутыми танцами, но про проблемы колониализма в Африке. Тогда-то я и решил сделать что-то аналогичное, но про Крым — и это видео просто взлетело, причём настолько, что в какой-то момент мне стало даже необязательно держать аудиторию танцами, — вспоминает блогер.

В TikTok также набирают популярность каналы , которые помогают в игровом формате изучать иностранные языки. Авторы видео объясняют, почему не стоит говорить на английском Give me, как сказать «мне пофиг» или «я тебя прощаю». Потратив 15–30 секунд на просмотр видео, можно запомнить несколько нужных в повседневной английской речи фраз.

Страница тиктокера Олега Кофейка учит готовить кофе и разбираться в кофеварках. Автор рассказывает, как похудеть на зелёном кофе, найти идеальную кофемашину и приготовить напиток с перцем чили. Число подписчиков Кофейка составляет чуть более 40 тысяч человек.

Актуальной во время пандемии будет информация со страницы janegaroux в TikTok, где молодая девушка-дизайнер учит подписчиков (32 тысячи) зарабатывать на фрилансе. На странице можно найти ролики о том, как искать клиентов, что такое «дизайн под ключ» и как «продать себя за 100 долларов в час».

Как искать умный контент в соцсети

Образовательный контент рано или поздно приходит на любую платформу, и особенно он актуален сейчас: в 2021 году саморазвитие и получение новых скиллов пользуются повышенным спросом. Поэтому дальнейшее распространение на видеоплатформе «умного контента» — лишь вопрос времени.

TikTok не для тупых, там много полезной информации. Главное, её найти, — рассказала в беседе с NEWS.ru пользовательница TikTok Марина Романова.

Аналогичная ситуация складывалась и на YouTube, ведь изначально платформа содержала лишь развлекательный контент. Позднее в видеохостинге стали появляться полезные, просветительские ролики. И в настоящее время считавшаяся исключительно молодёжной видеоплатформа популярна в том числе благодаря познавательным каналам наподобие «Вдудя», «Редакции», «А поговорить?» и прочих.

В случае с TikTok, как и с любыми другими соцсетями, надо понимать, что алгоритмы могут работать как против, так и за вас. Если искать на TikTok-просторах контент без смысловой нагрузки, такие видео и будут транслироваться в первую очередь. Любой лайк вносит коррективы в предлагаемую пользователю ленту рекомендаций. Поэтому подходить к оценке видео стоит с умом.