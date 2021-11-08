В МИД РФ оценили вероятность изменения ядерной политики США

У России пока нет оснований полагать, что США могут перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Москва рассчитывает услышать позицию Вашингтона по обновлённой ядерной доктрине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

Пока у нас нет никакой информации, свидетельствующей о том, что движение пошло и пошло именно в данном направлении. Скорее, наоборот, — сказал Рябков.

Он отметил, что даты следующей встречи представителей двух стран по стратегической стабильности пока нет, однако стороны ведут подготовительную работу и анализируют итоги последних консультаций. Рябков также добавил, что в Москве знают о диалоге между союзниками США, в ходе которого европейские страны НАТО настаивали на незыблемости существующих параметров американского ядерного зонтика.

Ранее сообщалось, что союзники США в Европе и Тихом океане пытаются оказывать влияние на Белый дом, дабы не допустить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми. По мнению американских партнёров, это якобы может «придать смелости» России.