Уровень инфляции в Зимбабве превысил 800% годовых

https://static.news.ru/photo/bcd2495c-def5-11ea-8d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Показатель инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении, следует из сообщения Национального статистического бюро африканской республики.

Так, по состоянию на июль 2019 года уровень инфляции в стране составлял 737,3%, уточняет ТАСС.

При этом учётная ставка по зимбабвийскому доллару в настоящее время составляет 35,53% годовых по сравнению с 31,7% в июне 2020 года. Центральный банк республики на этой неделе установил обменный курс национальной валюты в соотношении $1 — 82,56 зимбабвийских долларов. В марте текущего года власти страны приняли решение отказаться от жёсткой привязки валюты к доллару США, которая составляла $1 — 25 зимбабвийских долларов.

Экономические трудности в африканской республике связаны с нехваткой продовольствия, топлива и электроэнергии. На сегодняшний день страна завозит значительные объёмы продовольствия, затрачивая валюту. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в этом году 7,7 млн жителей Зимбабве (каждый второй человек) могут столкнуться с голодом. Сейчас безработица в экономике страны без учёта теневого сектора составляет 90%.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Зимбабве сообщил о закупке 50 автомобилей для чиновников. Они оцениваются в несколько миллионов долларов.