Власти Зимбабве потратили несколько миллионов на автомобили для чиновников

https://static.news.ru/photo/e9b1f6f0-c070-11ea-b192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Kaufhold/Global Look Press

Министр иностранных дел Зимбабве сообщил о закупке 50 автомобилей для чиновников. Они оцениваются в несколько миллионов долларов. На данный момент инфляция в стране достигла 785 процентов.

Считается, что десятки роскошных моделей были розданы старшим армейским офицерам. Младшие чины получили более скромные транспортные средства. Некоторые закупки были подтверждены в ответах парламентариям, — пишет The Guardian.

Рост цен в стране сопровождается значительным снижением заработных плат. Такое положение дел привело к голоду среди населения. Люди отправились на городские свалки в поисках пропитания.

Ранее власти Зимбабве задумались о продаже своего алмазного запаса в несколько миллионов каратов. Сумма сделки может составить до $100 млн.

Как информировал NEWS.ru, в мае 2020 года Китай принял решение оказать помощь африканским странам в борьбе с коронавирусом. В список попала и Зимбабве.