Журналист предрёк волну народных волнений в мире из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b27d6168-2760-11eb-986e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса в разных странах и регионах могут возникнуть народные волнения. Так считает колумнист издания Bloomberg Андреас Клют, который провёл исторические параллели с болезнями и эпидемиями разных эпох.

По его словам, во время вспышки чумы в 1625 году на улицах Лондона происходили беспорядки, похожие на сегодняшние. Власти также требовали от людей социального дистанцирования. Спустя 33 года после чумных бунтов в Англии вспыхнула новая волна протестов. Она возникла из-за того, что правительство не приняло должных мер по улучшению качества жизни наименее защищённых слоёв населения. Именно они подняли восстание.

Автор напоминает, что во время пандемии коронавируса в 26 странах, среди которых Бразилия, Израиль, Германия, Италия и Сербия, проходили массовые акции протеста. Люди недовольны ограничительными мерами, введёнными властями, также протесты возникают против политиков, подозреваемых в коррупции.

Так, сербы были недовольны действиями президента Александра Вучича. Политик смягчил карантин ради выборов, а после вновь ввёл ограничения, что люди восприняли как подавление инакомыслия. В Израиле премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху потребовал ввести всеобщий цифровой карантин, остановил работу судов и правительства. Люди восприняли эти действия негативно.

По словам Клюта, в мире может увеличиться количество демонстраций. Пандемия может поспособствовать обострению протестов, которые напрямую никак не связаны с COVID-19, например движение Black lives matter, пишет Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, на Кипре проходят акции протеста против карантинных мер. Люди выступают против ограничений, а также против коррупции местных властей. Ранее в Лондоне отрицающие коронавирус люди провели масштабную акцию протеста на Трафальгарской площади.