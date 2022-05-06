Зеленский заявил о нежелании России завершать операцию на Украине

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит желания России завершить скорее военную спецоперацию. Об этом украинский лидер сообщил в ходе своего выступления по видеосвязи в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House, деятельность которой была признана Генпрокуратурой 8 апреля нежелательной в России), сообщило агентство РБК.

Сегодня 72-й день <...> [спецоперации], и мы пока не видим её конца и не чувствуем желания российской стороны её закончить, — сказал Зеленский.

О том, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации, ранее заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс (НАТО), выступающий на словах за скорейшее прекращение конфликта, делает всё возможное, чтобы этого не случилось. НАТО, которое заявляет, что боевые действия нужно прекратить, тратит миллиарды долларов на передачу Украине вооружения. С его слов, такие действия стран Запада только увеличат масштабы разрушений и количество жертв.

Так же бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны большую часть её территории. Речь идёт о южных, восточных и центральных регионах. По его словам, грозные заявления Киева лишь доказывают, что Зеленский решил создать «прозападную Украину».





