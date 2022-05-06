МИД РФ: переговоры между Москвой и Киевом находятся в стагнации МИД РФ: поставки оружия странами НАТО на Украину приводят только к большим разрушениям

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Российско-украинские переговоры находятся в стагнации, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс (НАТО), выступающий на словах за скорейшее прекращение конфликта, делает всё возможное, чтобы этого не случилось.

Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации, — цитирует агентство слова Зайцева.

Он отметил, что НАТО, которое заявляет, что боевые действия нужно прекратить, тратит миллиарды долларов на передачу Украине вооружения. С его слов, такие действия стран Запада только увеличат масштабы разрушений и количество жертв.

Активно участвуют в поставках вооружений Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. Это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения, — сказал он.

22 апреля прошло несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций. Глава российской делегации на переговорах с Украиной — Владимир Мединский. По его словам, он общался с главой украинской делегации Давидом Арахамией.

Ранее бывший глава Командования специальных операций США в Европе Майк Репасс заявил, что страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для противостояния с Россией. По его словам, научить их обращаться с западным оружием на своей территории могли бы США, Франция, Польша, Великобритания и Германия.