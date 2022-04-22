Мединский подтвердил, что провёл переговоры с Киевом

Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли 22 апреля. Это подтвердил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале. По его словам, он общался с главой украинской делегации Давидом Арахамией.

Подтверждаю, — подчеркнул Мединский.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Киев в ходе переговоров также предложил новую систему гарантий безопасности для Украины. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее Мединский заявил, что украинская сторона стала более реалистично подходить к вопросам нейтрального и безъядерного статуса страны, однако проект договора, который можно было бы выносить на встречу в верхах, пока не готов, по нему всё ещё предстоит большая работа.

В минувший вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва после переговоров с Киевом в Стамбуле изменила расположение войск на Украине, однако это не было оценено по достоинству. Глава ведомства подчеркнул, что в ответ на российский «жест доброй воли» Киев организовал «постановку в Буче». В пятницу же Лавров высказал мнение, что российско-украинский переговорный процесс застопорился. По его словам, заявления из Киева наводят на мысль, что Украине не нужны переговоры.