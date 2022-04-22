Мединский подтвердил, что провёл переговоры с Киевом
Александр Чеков
Александр Чеков
17:24, 22 апреля 2022
Владимир МединскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли 22 апреля. Это подтвердил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале. По его словам, он общался с главой украинской делегации Давидом Арахамией.
Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Киев в ходе переговоров также предложил новую систему гарантий безопасности для Украины. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее Мединский заявил, что украинская сторона стала более реалистично подходить к вопросам нейтрального и безъядерного статуса страны, однако проект договора, который можно было бы выносить на встречу в верхах, пока не готов, по нему всё ещё предстоит большая работа.
В минувший вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва после переговоров с Киевом в Стамбуле изменила расположение войск на Украине, однако это не было оценено по достоинству. Глава ведомства подчеркнул, что в ответ на российский «жест доброй воли» Киев организовал «постановку в Буче». В пятницу же Лавров высказал мнение, что российско-украинский переговорный процесс застопорился. По его словам, заявления из Киева наводят на мысль, что Украине не нужны переговоры.