Зеленский примет меры за поиск «ниточек в Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения пообещал, что примет меры против украинских политиков, которые «ищут ниточки в Россию». Он также заявил о необходимости сплочения украинцев.

Мы получаем разные сигналы про то, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие снова работают на раскол. Вопреки единству. Я хочу сказать одно и только один раз: вижу, что вы делаете. Если я услышу ещё один сигнал, ответ будет быстрым. Как и должно быть в военное время. Слава богу, наши люди во всём и во всех уже разобрались, — сказал Зеленский.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать Крым российским регионом, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, позиция России по этим вопросам хорошо известна и неоднократно доводилась до сведения украинской стороны и руководителей других государств.

До этого Зеленский сообщал, что Украина и Россия могут найти компромисс в вопросе статуса Крыма и республик Донбасса. Президент отметил, что главное — разобраться с тем, «как люди будут жить на этих территориях дальше».