В Кремле оценили готовность Зеленского к компромиссу по Крыму и Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать Крым российским регионом, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, позиция России по этим вопросам хорошо известна и неоднократно доводилась до сведения украинской стороны и руководителей других государств. Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о готовности главы Украины Владимира Зеленского прийти к компромиссу по Крыму и Донбассу, сообщает ТАСС.

Наша позиция хорошо известна. Крым — российский регион, и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается республик ДНР и ЛНР — это суверенные независимые государства. Они признаны РФ, — сказал он.

Зеленский ранее сообщил, что Украина и Россия могут найти компромисс в вопросе статуса Крыма и республик Донбасса. Президент отметил, что главное — разобраться с тем, «как люди будут жить на этих территориях дальше».

Ранее портал «Страна.ua» сообщил, что заявление Зеленского о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, свидетельствует о готовности Киева согласиться на нейтральный статус страны. Высказывание президента Украины может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.