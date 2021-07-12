Зеленский сообщил о готовности обсуждать статус Крыма и республик Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству ABC News сообщил, что Украина и Россия могут найти компромисс в вопросе статуса Крыма и республик Донбасса. Президент отметил, что главное — разобраться с тем, «как люди будут жить на этих территориях дальше».

Мы можем обсуждать статус Донбасса и Крыма и совместно найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше, — сказал он.

Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что Москва надеется найти решение с Киевом по вопросам признания Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР. Он также обвинил украинских военных в срыве эвакуации мирного населения по гумкоридорам. Мединский отдельно пояснил, что в Киеве считают практически невозможным признание Крыма российской территорией и независимости республик Донбасса.

Во вторник утром было распространено обращение бывшего украинского президента Виктора Януковича к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой остановить кровопролитие и найти возможность для прекращения боевых действий на Украине. Экс-президент призвал Зеленского принять решение самостоятельно, не оглядываясь на «советчиков».