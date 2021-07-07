Зеленский обсудит с Меркель «Северный поток — 2»

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Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель планирует обсудить вопросы проекта газопровода «Северный поток — 2» и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Зеленского, предстоящая встреча с Меркель, которая запланирована на 12 июля, важна в энергетическом плане.

Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем, — подчеркнул украинский лидер.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что в связи с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» Украине необходимо искать новые источники, а также инфраструктуру для получения газа. Он напомнил, что Польша выступает против «Северного потока — 2». Страна планирует использовать трубопровод Baltic Pipe для диверсификации поставок газа.