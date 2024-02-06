Записка от Трампа, интервью Путина: зачем Карлсон прибыл в РФ на самом деле

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Такер Карлсон

Американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву, западные СМИ подозревают, что он намерен взять интервью у президента Владимира Путина. В Кремле эти предположения пока не подтверждают. В США уже называют Такера предателем и предлагают ему закрыть въезд в страну. Зачем Карлсон прилетел в Москву, что известно о «тайной записке Путину от Трампа» и как журналист относится к России — в материале NEWS.ru.

Что известно о прибытии Карлсона в Россию

Впервые о прибытии Такера Карлсона в российскую столицу сообщил ряд Telegram-каналов вечером 3 февраля. В публикациях утверждалось, что журналист был замечен 1 февраля в аэропорту Стамбула при посадке на рейс до Москвы. Вылет был задержан на два часа, в 16:10 Такер прибыл во Внуково. Позже появилась информация, что американец посетил балет «Спартак» в Большом театре, там папарацци сфотографировали его сидящим в ВИП-ложе.

На следующий день Карлсона заметили за завтраком в одном из московских отелей, тогда с ним наконец смогли побеседовать журналисты. Видео появилось в Telegram-канале «Известий». Американец, в частности, сказал, что в России «все очень хорошо», и назвал Москву красивым городом.

Говоря о целях поездки в Россию, Карлсон ответил, что «хотел на нее посмотреть». «Я так много читал о ней, я хотел поговорить с людьми, посмотреть на то, как все устроено. И здесь все очень хорошо», — добавил он.

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press Такер Карлсон

Зачем Карлсон приехал в Москву

Приезд журналиста в Москву в социальной сети Twitter (Х) прокомментировал его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что Карлсон прилетел в российскую столицу ради встречи с Владимиром Путиным. После этого ряд западных СМИ со ссылкой на источник написали, что в Кремле действительно обсуждают проведение интервью Карлсона с российским лидером. Сам американец эту информацию не подтвердил, но и не опровергнул. «Посмотрим», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремлю пока нечего сообщить на эту тему. «Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем», — пообещал он журналистам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

О желании Карлсона взять интервью у Путина в конце августа прошлого года сообщила главред RT Маргарита Симоньян. «Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — говорила она в эфире телеканала «Россия 1».

Спустя месяц Карлсон заявил, что его планам помешали американские власти. «Нам нельзя слышать голос Путина? Почему?» — задавался он вопросом. В Госдепе США тогда заявили, что понимают, о чем говорит Карлсон. В Кремле назвали интервью Путина западным журналистам нецелесообразным, поскольку «общественность одурманена руссконенавистнической пропагандой».

Конспирологическую версию цели визита Карлсона в России распространяют и пользователи соцсетей. Они полагают, что журналист мог привезти в Москву «тайную записку Путину от Трампа», однако ни примерного содержания, ни малейших подтверждений этому нет.

Как отреагировали в США на визит Карлсона в Москву

В США новость о визите телеведущего в Россию восприняли по-разному. Бывший конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер, которого Такер часто высмеивал в своих передачах, назвал журналиста «предателем». А экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол даже предложил временно запретить ему въезд в Америку.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, напротив, Карлсона поддержала. По ее словам, именно правдивый взгляд журналиста на актуальные политические события, включая украинский конфликт, так сильно раздражает сторонников президента США Джо Байдена.

Высказался на эту тему и американский миллиардер Илон Маск — он не поддержал призывы запретить журналисту Такеру Карлсону въезд в США, если тот возьмет интервью у Путина. Бизнесмен согласился с тем, что американские журналисты многие годы берут интервью у любых публичных личностей, в том числе тех, чьи взгляды могут отличаться от их собственных.

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press Илон Маск

Возьмет ли Карлсон интервью у Путина

После информационного шума, сопровождающего приезд Карлсона в Москву, Путин вряд ли захочет с ним встречаться, даже если такая встреча планировалась, сказал NEWS.ru американист Александр Домрин. По его словам, иностранные журналисты, приезжающие с целью общения с российским лидером, до ее достижения «не светятся».

«Серьезный журналист, если он приехал встречаться с президентом России, сперва бы сделал интервью с ним, а потом бы пошел в Большой театр, чтобы его там многие увидели», — отметил американист.

Домрин привел в пример приезд в Москву в 2017 году американского режиссера Оливера Стоуна, создавшего четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным».

«Когда журналист хочет взять интервью у Путина, то он договаривается об этом через администрацию президента. Мы же помним, как Оливер Стоун это сделал без предварительной шумихи», — напомнил американист.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Что Карлсон говорит про Россию

С 2016 по 2023 год журналист вел политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном». Его увольнение связывают с конфликтом телеканала и производителя машин для подсчета голосов избирателей Dominion Voting Systems. В одном из своих вечерних эфиров Карлсон и его гости предположили, что производители этих устройств помогли Байдену сфальсифицировать результаты президентских выборов в 2020 году. Dominion подал в суд за клевету. После разбирательства стороны смогли заключить мировое соглашение, но это обошлось телеканалу почти в $800 млн.

В выпусках своего шоу Карлсон регулярно выражал симпатию в адрес политики российского лидера Владимира Путина. Журналист заявлял, что у России были свои причины начать спецоперацию на Украине. Он призвал иностранные государства не вмешиваться в конфликт, считая его внутренним делом Москвы и Киева. Карлсон критикует помощь Украине со стороны США, российские государственные телеканалы часто транслируют отрывки из взятых им интервью, отмечает Bloomberg. Журналист негативно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском, однажды признавшись, что «болеет за Москву», пишет The Guardian.

Недавно Карлсон заявил, что Россия является более христианским государством, чем Украина. По его словам, это связано с тем, что Киев преследует верующих, однако «никому не разрешено об этом спрашивать».

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