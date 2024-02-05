Стало известно, проведет ли Карлсон интервью с Путиным Американист Домрин — для NEWS.ru: интервью Карсона с Путиным вряд ли состоится

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Машинное представление Такера Карлсона и Владимира Путина

После информационного шума, сопровождающего приезд американского телеведущего Такера Карлсона в Москву, президент РФ Владимир Путин вряд ли захочет с ним встречаться, если даже такая встреча планировалась, предположил в беседе с NEWS.ru американист Александр Домрин. По его словам, иностранные журналисты, которые приезжают на интервью с Путиным, до выполнения этой задачи «не светятся, как Карлсон».

В данный момент, когда визит Карлсона приобретает непонятную огласку, сомневаюсь, что Путин захочет с ним встречаться. Серьезный журналист, если он приехал встречаться с президентом России, сперва бы сделал интервью с ним, а потом бы пошел в Большой театр, чтобы его там многие увидели, — отметил американист.

Домрин привел в пример приезд в Москву в 2017 году американского режиссера Оливера Стоуна, создавшего четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным».

Когда журналист хочет взять интервью у Путина, то он договаривается об этом через администрацию президента. Мы же помним, как Оливер Стоун это сделал без предварительной шумихи, — напомнил американист.

Карлсон, прибывший в Россию, уже взял интервью у неназванного собеседника. По данным издания «Царьград», беседа состоялась в Москве. Журналисты утверждают, что получили информацию непосредственно от собеседника Карлсона. В публикации говорится, что встреча с этим источником и была целью визита американца в Москву.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль сообщит, если в планах Путина появится интервью средствам массовой информации, в том числе американскому журналисту. По его словам, в настоящий момент таких планов нет.