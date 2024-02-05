Такер Карлсон взял интервью в Москве «Царьград»: американский ведущий Карлсон взял интервью в Москве

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Американский телеведущий Такер Карлсон, прибывший в Россию, взял интервью у неназванного собеседника, передает «Царьград». По его данным, беседа состоялась в Москве.

Имя источника мы раскрыть не можем, однако интервью, которое вскоре выйдет, расставит все по своим местам. Одно можем сказать точно: по словам источника, Москва американскому журналисту очень понравилась, а сам Карлсон — крайне интересный собеседник, — пишет издание.

Журналисты «Царьграда» утверждают, что получили информацию непосредственно от собеседника Карлосна. В публикации говорится, что встреча с этим источником и была целью визита американца в Москву.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что Такер Карлсон прилетел в Москву ради интервью с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, Карлсон является одним из самых информированных и уважаемых журналистов в мире, поэтому цели его приезда, вероятнее всего, связаны с его профессиональной деятельностью. Сам экс-ведущий издания Fox News допустил, что беседа с российским лидером возможна.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль сообщит, если в планах Владимира Путина появится интервью средствам массовой информации, в том числе американскому журналисту. По его словам, в настоящий момент таких планов нет.