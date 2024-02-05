Стала известна цель приезда в Москву журналиста Такера Карлсона Политолог Минченко: Карлсон приехал в Москву ради интервью с Путиным

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Такер Карлсон

Журналист и экс-ведущий Fox News Такер Карлсон прилетел в Москву ради интервью с российским президентом Владимиром Путиным, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко. По его мнению, Карлсон является одним из самых информированных и уважаемых журналистов в мире, поэтому цели его приезда, вероятнее всего, связаны с его профессиональной деятельностью.

Вполне возможно, Карлсон возьмет интервью у Путина, это было бы логично. Но у нас, если это интервью состоится, оно не окажет большого влияния на избирательную кампанию. Рейтинги доверия Путина и так достаточно высокие, — сказал политолог.

При этом он добавил, что если интервью окажется удачным, оно не окажет никакого влияния на мнение американцев.

При этом в США абсолютно наплевать на Россию. У них политика сконцентрирована на внутренних вопросах. Даже если какие-то стереотипы с помощью интервью удастся слегка расшатать, это не будет иметь какого-то судьбоносного значения, — подчеркнул Минченко.

О приезде Карлсона в Москву стало известно 4 февраля. Это первый визит гражданина США в Россию. Накануне в Сети появилось фото Карлсона в ложе Большого театра. Предположительно, экс-телеведущий Fox News пришел посмотреть балет «Спартак».

Ранее Карлсон назвал своих коллег «сумасшедшими» за то, что они подняли шумиху по поводу его поездки в Москву. В Сети опубликовали видео, снятое, как утверждается, в столичном отеле очевидцем. На нем Карлсон объясняет, что приехал в Россию, чтобы поговорить с людьми и посмотреть, как все устроено.