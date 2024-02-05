Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону Песков: в планах Путина нет интервью Такеру Карлсону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Кремль сообщит, если в планах российского лидера Владимира Путина появится интервью средствам массовой информации, в том числе американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в настоящий момент таких планов нет, передает ТАСС.

Что касается возможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что Кремль приветствует, когда иностранные журналисты приезжают и работают в России. Песков добавил, что множество сотрудников зарубежных СМИ посещают страну ежедневно, однако администрация президента РФ не должна информировать об их передвижениях.

О приезде Карлсона в Москву 3 февраля сообщил его коллега Джексон Хинкл. Также в социальных сетях распространили изображения, на которых экс-ведущий издания Fox News находился в Большом театре, предположительно, на балете «Спартак».

Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что демократы в США и подконтрольные им СМИ «бьются в судорогах» от возможности того, что Путин мог бы дать интервью американскому журналисту. Она подчеркнула, что пропагандисты в США ненавидят, когда кто-то отходит «от сценария».