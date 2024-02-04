Журналист из США Такер Карлсон впервые посетил РФ: кто это, зачем ему Путин

Фото: ZUMA/ТАСС

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Что известно о целях визита, били ли у него договоренности с правительством, при чем тут президент РФ Владимир Путин?

Что известно о целях визита Карлсона в Россию

О приезде Карлсона в Москву 3 февраля сообщил его коллега Джексон Хинкл. Также в социальных сетях распространили изображения, на которых экс-ведущий издания Fox News находился в Большом театре, предположительно, на балете «Спартак».

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — сообщил Джексон Хинкл.

По данным Telegram-канала «Безграничный аналитик», Такер Карлсон действительно впервые прилетел в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

«Об этом сегодня говорят уже практически везде: и на Западе, устами предпринимателя Кима Доткома, и многочисленные источники в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что нас без всякого преувеличения ждет эпохальное событие. Путин не так уж часто общается с западными журналистами в формате видеоинтервью. Если мне не изменяет память, в последний раз это произошло в 2021 году, когда президент России ответил на вопросы журналиста NBC Кира Симмонса», — говорит автор канала.

Фото: ZUMA/ТАСС Такер Карлсон

Как в России отреагировали на приезд Карлсона

Телеведущая и журналист Ксения Собчак считает, что с политтехнологической точки зрения интервью Карлсона с Путиным — «крутая идея».

«Мол, есть и в Америке крутые журналисты, которых гнобят. Что недалеко от истины — Такер вел самое рейтинговое новостное шоу в прайм-тайм, лично я его смотрела постоянно, а его увольнение для Fox стало большим ударом (не зря они хотели ему через суд запретить делать новости у конкурентов)», — написала она в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».

При этом Ксения Собчак уверена, что американский журналист не пойдет на согласование вопросов для разговора с президентом России.

«Он вряд ли даст согласовывать вопросы, можно ждать острых. Хотя все это возбуждение госСМИ смешное, так рады, что к ним живой, настоящий американец приехал!» — добавила она.

Политолог и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью NEWS.ru предположил, что раз Карлсон прибыл в Россию, то, значит, у него все-таки были некие договоренности на высоком уровне.

«Если такое интервью состоится, для Карлсона это может стать вершиной профессиональной карьеры. На Западе после этого Такер будет объектом жесткой и несправедливой критики. Его оппоненты сразу заявят, что он работает на Путина. <...> В каком-то смысле Такер уже перешел красные линии и стал персоной нон грата в Америке, что, безусловно может отразиться на его карьере. Это рискованная игра для него», — считает Кортунов.

Чем известен Такер Карлсон, что говорил о России

Журналист Такер Карлсон родился в Сан-Франциско, штат Калифорния, в семье артистки Лизы Макнир и экс-директора радиокомпании «Голос Америки» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Ричарда Карлсона.

С 2016 по 2023 год журналист вел политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном». Увольнение Карлсона связывают с конфликтом телеканала и производителя машин для подсчета голосов избирателей Dominion Voting Systems. На одном из своих вечерних эфиров Карлсон и его республиканские гости предположили, что производители этих машин помогли Джо Байдену сфальсифицировать результаты президентских выборов в 2020 году. Dominion подал в суд за клевету. После разбирательства стороны смогли заключить мировое соглашение, но это стоило телеканалу почти $800 млн.

В своих старых выпусках Карлсон регулярно выражал симпатию в адрес президента РФ Владимира Путина. После начала СВО он заявил, что у России были свои причины начать спецоперацию. Он призвал иностранные государства не вмешиваться в конфликт, считая его внутренним делом Москвы и Киева.

Недавно журналист заявил, что Россия является более христианским государством, чем Украина. По его словам, это связано с тем, что Киев преследует верующих, однако «никому не разрешено об этом спрашивать».

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