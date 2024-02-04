«Перешел красные линии»: политолог о визите журналиста Карлсона в Москву Политолог Кортунов: интервью Карлсона с Путиным может стать вершиной его карьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Андрей Кортунов

В случае, если американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у президента России Владимира Путина, это может стать вершиной его карьеры, заявил в комментарии NEWS.ru политолог и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Но в то же время, по его словам, журналист станет объектом для критики в США

Если такое интервью состоится, для Карлсона это может стать вершиной профессиональной карьеры. На Западе после этого Такер будет объектом жесткой и несправедливой критики. Его оппоненты сразу заявят, что он работает на Путина. И этот визит в Россию лишь подтверждает, что политические взгляды журналиста не патриотичные, — сказал Кортунов.

Политолог предположил, что, раз Карлсон прибыл в Россию, значит, у него все-таки были некие договоренности на высоком уровне. При этом у себя на родине журналист уже потерпел удар по репутации из-за политической позиции.

В каком-то смысле Такер уже перешел красные линии и стал персоной нон грата в Америке, что, безусловно может отразиться на его карьере. Это рискованная игра для него. Однако, если на предстоящий выборах победит Трамп, ситуация может измениться, — говорит политолог.

Он добавил, что сейчас в медийной сфере происходят большие перемены. Соцсети начинают влиять на общество не хуже больших, респектабельных СМИ, поэтому Такеру ничего не помешает завести авторское шоу.

Ранее стало известно, что Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Об этом сообщил его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что мужчина прилетел в Москву ради встречи с президентом страны Владимиром Путиным.