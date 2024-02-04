Такер Карлсон впервые прилетел в Россию

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. Мужчина посетил Большой театр в Москве.



Фото опубликовали очевидцы. На снимке Карлсон с большим интересом смотрит, предположительно, на сцену.

Недавно Карлсон заявил, что Россия является более христианским государством, чем Украина. По его словам, это связано с тем, что на Киев преследует верующих, однако «никому не разрешено об этом спрашивать». Он напомнил, что власти «одной из этих стран» арестовали священнослужителей и закрыла церкви при помощи полиции и армии, и речь идет не о Москве.

Также, по мнению журналиста, война на Украине, как и срок полномочий президента США Джо Байдена, завершается, и оба эти процесса стали трагическими для современности. НАТО недооценила возможности России в зоне специальной военной операции и дело идет к переговорам, резюмировал аналитик.

До этого Карлсон обвинил Белый дом в срыве его интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Телеведущий обратил внимание, что американские СМИ на эту историю никак не отреагировали, хотя в США считается, что журналист имеет право брать интервью у кого захочет. Вашингтон десятилетиями вел агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль, добавил он.