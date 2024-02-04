Демократов в США свела судорога из-за возможности интервью Путина Карлсону Тейлор-Грин: демократы США в судорогах от возможности интервью Путина Карлсону

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Такер Карлсон

Демократы в США и подконтрольные им СМИ «бьются в судорогах» от возможности того, что президент России Владимир Путин мог бы дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, написала в Twitter (X) член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин. Она подчеркнула, что пропагандисты в США ненавидят, когда кто-то отходит «от сценария».

Демократы и их пропагандисты в СМИ бьются в судорогах от возможности того, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. Они считают, что имеют право быть цензорами и что именно они говорят вам, что думать и во что верить, — написала Тейлор-Грин.

Она добавила, что в США есть свободные СМИ, и именно такие люди, как Карлсон, способствуют тому, чтобы они говорили правду.