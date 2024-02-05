Американский журналист Карлсон ответил на вопрос о встрече с Путиным Американский журналист Карлсон допустил интервью с Путиным

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Американский телеведущий Такер Карлсон, ранее приехавший в Москву, допустил возможность интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео с комментарием журналиста-консерватора опубликовало издание «Известия».

Посмотрим, — сказал журналист, отвечая на вопрос о перспективе встречи с российским лидером.

Карлсон подчеркнул, что много читал о России. По его словам, он хотел бы поговорить с людьми и «посмотреть на то, как все устроено».

О приезде Карлсона в Москву стало известно 4 февраля. Это первый визит гражданина США в Россию. Накануне в Сети появилось фото Карлсона в ложе Большого театра. Предположительно, экс-телеведущий Fox News пришел посмотреть балет «Спартак».

На родине журналиста за поездку в Россию назвали предателем. Такого мнения придерживается в частности бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер.

До этого Карлсон обвинил Белый дом в срыве его интервью с российским лидером. Телеведущий обратил внимание, что американские СМИ на эту историю никак не отреагировали, хотя в США считается, что журналист имеет право брать интервью у кого захочет. Вашингтон десятилетиями вел агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль, добавил он. Кроме того, Карлсон заявил, что США могут начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, так администрация президента Джо Байдена попытается сохранить власть.