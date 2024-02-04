В США назвали Такера Карлсона предателем из-за поездки в Россию Бывший член палаты представителей США Кинзингер назвал Такера Карлсона предателем

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем американского журналиста Такера Карлсона на фоне сообщений о его визите в Россию. Кинзингер написал об этом в социальной сети Twitter (Х), отвечая на пост о том, что экс-телеведущий уже несколько дней находится в Москве.

Он предатель, — заявил Кинзингер.

Ранее сообщалось, что американский журналист впервые посетил Россию. Его коллега Джексон Хинкл выразил надежду, что мужчина прилетел в Москву ради встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

СМИ уже опубликовали фото Карлсона в поездке. На снимке он находится в Большом театре и с большим интересом смотрит, предположительно, на сцену. Вероятнее всего, экс-телеведущий Fox News пришел посмотреть балет «Спартак».

До этого Карлсон обвинил Белый дом в срыве его интервью с российским лидером. Телеведущий обратил внимание, что американские СМИ на эту историю никак не отреагировали, хотя в США считается, что журналист имеет право брать интервью у кого захочет. Вашингтон десятилетиями вел агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль, добавил он. Кроме того, Карлсон заявил, что США могут начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, так администрация президента Джо Байдена попытается сохранить власть.