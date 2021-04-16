Западные СМИ разглядели «полосы вторжения» на российской бронетехнике

https://static.news.ru/photo/08767c72-9ebb-11eb-a3c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На перебрасываемой к западным границам российской бронетехнике нанесены белые полосы и кресты, которые военные эксперты в западных СМИ называют «полосами вторжения». Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По мнению аналитиков, техника маркирована белой краской, чтобы не спутать её с вражеской. Такой приём использовался советской армией во время ввода войск стран Варшавского договора на территорию Чехословакии в 1968 году. Как пишет «Царьград» со ссылкой на британские СМИ, западные военные эксперты утверждают, что к российско-украинской границе переброшены 1300 танков, 3700 БПЛА, 1300 единиц артиллерийского миномётного оружия и 380 РСЗО, а также порядка 100 тысяч военнослужащих.

Ранее главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что в Альянсе считают низкой или средней вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывания обеспокоенности количеством войск на российско-украинской границе. По словам представителя Кремля, чем больше произносятся слова о российском «агрессивном поведении», тем больше они девальвируются.