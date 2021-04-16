Западные СМИ разглядели «полосы вторжения» на российской бронетехнике

На перебрасываемой к западным границам российской бронетехнике нанесены белые полосы и кресты, которые военные эксперты в западных СМИ называют «полосами вторжения». Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
По мнению аналитиков, техника маркирована белой краской, чтобы не спутать её с вражеской. Такой приём использовался советской армией во время ввода войск стран Варшавского договора на территорию Чехословакии в 1968 году. Как
Ранее главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что в Альянсе считают низкой или средней вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели.
Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывания обеспокоенности количеством войск на российско-украинской границе. По словам представителя Кремля, чем больше произносятся слова о российском «агрессивном поведении», тем больше они девальвируются.