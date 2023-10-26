Зачем представители ХАМАС прибыли в Москву: что и с кем они обсудили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком прилетела с визитом в Москву, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Какие известны подробности и цели переговоров?

Что известно о встрече

Основной темой переговоров стала ситуация в секторе Газа и конфликт с Израилем в целом. Также стороны обсудили вопрос освобождения заложников и эвакуацию российских граждан из зоны боевых действий, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Движение ХАМАС по итогам встречи в Москве высоко оценило дипломатические усилия российской стороны.

«Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина и активные дипломатические усилия РФ», — говорится в заявлении.

Какие цели преследует делегация ХАМАС в России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью NEWS.ru заявил, что делегация ХАМАС прибыла в Москву для налаживания отношений с Россией.

«Мы и раньше поддерживали с ними отношения, поддерживали Палестину, наверняка причина в этом. Сейчас конфликт на Ближнем Востоке стоит очень остро, и все страны продумывают планы по его урегулированию», — отметил сенатор.

Сергей Цеков обратил внимание, что Россия рассматривает израильско-палестинский конфликт с позиции каждой из сторон.

«Нельзя поддерживать только одну сторону и при этом говорить про мир и согласие. Россия в таких ситуациях всегда поступает очень мудро, если бы так поступали все, в мире было мы намного меньше войн», — сказал эксперт.

Сенатор уверен, что в будущем Россия продолжит развивать отношения с Палестиной.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Почему Москва приняла делегацию ХАМАС

Для достижения мира на Ближнем Востоке и особенно ради соблюдения интересов России Москва в праве принимать у себя кого захочет, говорится в публикации Telegram-канала «Старше Эдды».

«Во-первых, я не вижу каких-то причин не принимать незапрещенное у нас ХАМАС. Во-вторых, Израиль поддерживал Украину, в том числе отправляя инструкторов. Мы же, в отличие от Израиля, ХАМАС оружие и инструкторов не отправляем», — заметил автор канала.

По его мнению, российские власти проводят выгодную государству политику и не пытаются быть удобными для всех в ущерб собственным интересам.

Сколько россиян находится в заложниках у ХАМАС

После нападения на Израиль 7 октября отряды ХАМАС захватили заложников, в том числе россиян, и удерживают их в секторе Газа.

Представитель движения Муса Абу Марзук заявил, что более половины пленных имеют иностранные паспорта. По его данным, в заложниках могут находиться шесть россиян. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов 26 октября заявил, что палестинское движение удерживает трех человек с российским гражданством.

«У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках. Соответствующие контакты проводятся», — сказал он.

Согласно сведениям из сводки МИД Израиля об убитых и пропавших гражданах в результате эскалации конфликта, 23 россиянина числятся погибшими, о судьбе еще четверых лиц с российским паспортом ничего не известно, на настоящий момент они значатся без вести пропавшими.

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