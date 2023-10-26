В ХАМАС сообщили, за что благодарны России В ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за блокировку проекта резолюции США

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com/Global Look Press

Председатель политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания выразил благодарность Москве и Пекину, использовавших в Совете Безопасности ООН право вето при голосовании по предложенному США проекту ближневосточной резолюции, передает ТАСС сообщение пресс-службы организации. Там отметили, что глава объединения «высоко оценил позицию России и Китая».

Председатель политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совбезе ООН и блокировку ими американского проекта резолюции, ориентированного на оккупационные силы, — подчеркнули представители ХАМАС.

Ранее Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на проект резолюции США по конфликту в Газе. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что американский документ «насквозь политизирован», а его главная цель — насадить в регионе политические установки Вашингтона. Кроме того, постпред отметил, что США проигнорировали почти все замечания делегаций по своему проекту ближневосточной резолюции.

По словам Небензи, США не хотят допустить такого решения СБ ООН, которое каким-либо образом повлияет на возможную силовую акцию Израиля. Совет Безопасности будет дискредитирован и потеряет независимость в своих решениях, если примет американскую резолюцию, подчеркнул постпред.