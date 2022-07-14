«Все готовятся к тяжёлой зиме»: в Молдавии призвали готовиться к худшему Президент Молдавии Майя Санду призвала соотечественников готовиться к тяжёлой зиме

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду в интервью одному из местных СМИ заявила, что грядущая зима для всех «будет тяжёлой». Поэтому и её соотечественникам нужно «быть готовыми» к тяжёлым временам, пишет Sputnik Молдова.

Все готовятся к тяжёлой зиме. Мне жаль говорить, но нам тоже надо быть готовым к такой зиме. Это означает, насколько возможно, теплоизолировать дома, чтобы снизить потери тепла, — пояснила свои слова глава республики.

По словам Санду, сейчас правительство работает над механизмом компенсаций. В частности, пообещала президент, будет создан Фонд поддержки граждан, о котором Санду собирается поговорить с ЕС, так как страна «нуждается в дополнительных деньгах». Также, по словам главы государства, молдавское правительство ищет других поставщиков газа на случай, если Россия «решит отключить всех», включая Молдавию.

При этом молдавский президент добавила, что не жалеет о своём нежелании ехать в Москву и договариваться о ценах на природный газ. Санду заявила, что страна получила тот контракт, который «могла получить».

Я не хочу продавать кусок страны только для того, чтобы в течение полугода у нас газ был дешевле <...>. Да, сейчас тяжело, тяжело для всех, — подтвердила Санду.

Но трудности сложившейся ситуации глава государства объяснила тем, что в стране в своё время «не развивали альтернативные варианты» и не инвестировали в энергетические проекты, так как «были интересы» в коррупционных схемах закупки газа и электричества.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия, как и Литва, имеет опыт иностранной оккупации, она подвергалась вторжению СССР и помнит об этом. По словам главы государства, оккупация грозила разрушить национальные элиты, принесла террор, насильственную коллективизацию и волны депортации.