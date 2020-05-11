ВОЗ: большинство заражённых COVID-19 переносят болезнь тяжело

https://static.news.ru/photo/a31106ac-93b4-11ea-b2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Большинство пациентов, заражённых COVID-19, болеют в тяжёлой форме, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты исследования на антитела к коронавирусу. Поэтому он призвал мировое сообщество усилить меры по борьбе с новым заболеванием, передаёт РИА Новости.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

Как писал NEWS.ru, исследователи из медшколы Университета Джонса Хопкинса считают, что клетки глаза могут быть своеобразным «резервуаром» для вируса. COVID-19 может прикрепиться к частицам глазного яблока, взаимодействуя с белком ACE-2. А затем коронавирус проникает внутрь благодаря ферменту TMPRSS2.