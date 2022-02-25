Военная операция России на Украине. Онлайн

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. Минобороны РФ сообщило, что в первые часы были поражены и выведены из строя множество объектов украинской военной инфраструктуры. NEWS.ru следил за ходом спецоперации. Хронология первого и второго дня — в нашем материале.

Вечером 25 февраля украинские власти все еще думали, стоит ли вести переговоры с Россией, потом все же пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывался от переговоров с Москвой о прекращении огня. По его словам, в ночь на 26 февраля идут консультации о месте и времени личной встречи представителей сторон.

На этом фоне пару часов спустя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночь на субботу, 26 февраля, будет тяжёлой, поскольку может случиться штурм Киева. Он также призвал не потерять столицу. Также власти Украины начали массово раздавать оружие населению. Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи предрекла последние дни украинской власти у неминуемую бойню, которая начнется вслед за этим шагом.

Владимир Зеленский Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН рассказал, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут достаточно скоро выполнены. Москва не воюет с Украиной и её народом, а ведёт спецоперацию против националистов.

Украина в экстренном порядке запросила у МВФ финансирование в связи с проведением Россией военной спецоперацией на территории страны. МВФ изучает возможность выделить Киеву финансовую поддержку на $2,2 млрд, говорится в заявлении директора фонда Кристалины Георгиевой.

Под утро представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своём Telegram-канале об обстреле украинскими военными города Горловка. Огонь вёлся из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) и крупнокалиберных пулемётов.

Представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник сообщил в своём Telegram-канале, что в течение суток в результате обстрелов украинских военных в ЛНР и ДНР погибли семеро мирных жителей. Ещё 15 человек получили ранения.