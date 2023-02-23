Во Всемирном банке назвали сроки выборов нового президента Bloombeg: во Всемирном банке рассчитывают выбрать нового президента к началу мая

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Совет директоров Всемирного банка с 23 февраля начинает принимать заявки кандидатов на должность нового президента международной финансовой организации. Предполагается, что к маю будет избран преемник уходящего в отставку Дэвида Мэлпаса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию банка.

Правление Всемирного банка ожидает выбрать нового президента к началу мая и в четверг откроет период номинаций сроком в пять недель, — говорится в сообщении.

Как сообщили в организации, решение о начале отбора кандидатов было принято в ходе заседания руководства банка в среду, 22 февраля. Срок выдвижения кандидатов продлится до 29 марта, при этом исполнительные директора призывают женщин активнее выставлять свои кандидатуры.

В середине февраля президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил о решении уйти в отставку. Как сообщили на официальном сайте организации, он покинет свой пост до 30 июня. Позднее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон выдвинет на вакантную должность своего кандидата.

Представители США традиционно возглавляют Всемирный банк, при этом европейцы занимают руководящие посты в Международном валютном фонде. Штаб-квартиры обеих организаций расположены в Вашингтоне.

В декабре Всемирный банк одобрил пакет финансовой помощи Украине на сумму $610 млн. Планировалось, что деньги пойдут на неотложные потребности страны.