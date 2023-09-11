Власти США и Вьетнама договорились расширить связи в сфере обороны

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Джо Байден и Нгуен Фу Чонг

США и Вьетнам договорились расширить связи в сферах обороны и безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление о повышении вьетнамо-американских отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Данный документ был принят по итогам переговоров между президентом США Джо Байденом и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Обе стороны намерены продолжать использовать установленные механизмы диалога <...> и эффективно сотрудничать в гуманитарных вопросах, таких как преодоление последствий войны, военная медицина, миротворческие операции ООН, обеспечение правопорядка и безопасности на море, — говорится в тексте документа.

Представители обеих сторон также подчеркнули, что укрепление связей между правоохранительными органами США и Вьетнама имеет особенно важное значение. Вашингтон и Ханой договорились углубить текущее сотрудничество, а также чаще обмениваться разведывательными данными. Предполагается, что такие меры позволят странам эффективно бороться с международной преступностью, в частности с торговцами людьми, производителями и распространителями наркотиков, а также пиратами.

Президент США Джо Байден ранее попал в неловкую ситуацию во время своего визита во Вьетнам. Он запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в подготовленных ассистентами шпаргалках. Глава государства подчеркнул, что он «следует своему порядку», выступая перед представителями СМИ. На этих словах в зале раздался смех.