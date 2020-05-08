Венесуэла попросит Интерпол об экстрадиции организаторов вторжения

https://static.news.ru/photo/7ef25ee8-9151-11ea-99f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб рассказал об обращении властей страны в Интерпол. Они требуют выдать руководителя охранной фирмы Silvercorp Джордана Гудро.

Этого человека в латиноамериканской стране считают организатором вторжения, передаёт ТАСС. Фигурантами стали ещё два человека: Хуан Хосе Рендон и Серхио Вергар. На их арест выдан ордер.

Поскольку эти лица находятся за пределами страны, мы направим запрос об их включении в «красные уведомления» Интерпола, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий руководитель ЧВК Джордан Гудро, который является бывшим бойцом спецсил армии США, признался, что 3 мая инициировал операцию по свержению Николаса Мадуро. Гудро утверждает, что направил несколько групп наёмников в Венесуэлу, но их перехватили.