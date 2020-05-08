Венесуэла попросит Интерпол об экстрадиции организаторов вторжения

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб рассказал об обращении властей страны в Интерпол. Они требуют выдать руководителя охранной фирмы Silvercorp Джордана Гудро.
Этого человека в латиноамериканской стране считают организатором вторжения,
Поскольку эти лица находятся за пределами страны, мы направим запрос об их включении в «красные уведомления» Интерпола, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий руководитель ЧВК Джордан Гудро, который является бывшим бойцом спецсил армии США, признался, что 3 мая инициировал операцию по свержению Николаса Мадуро. Гудро утверждает, что направил несколько групп наёмников в Венесуэлу, но их перехватили.
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