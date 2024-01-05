В ВОЗ вновь призвали использовать маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

Тедрос Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех снова использовать маски из-за увеличения числа заболеваний COVID-19. В своем в Twitter (X) он также посоветовал сдавать тесты и делать прививки для профилактики болезни.

Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников, — написал Тедрос.

Ранее ВОЗ сообщила о росте числа случаев заболевания коронавирусом — показатель достиг 52% по миру за 28 дней: зафиксированы 850 тысяч случаев заражения. Умерли три человека, 188 тысяч госпитализированы, более 1,6 тысячи помещены в отделение интенсивной терапии. При этом больше всего зараженных в России (свыше 279 тысяч).

Врач-педиатр Евгений Тимаков сообщил, что в России рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 у детей ожидается в середине января. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации. При этом Тимаков не исключил локальные вспышки заболеваемости в дни школьных каникул. Он пояснил, что это происходит в том числе из-за того, что родители приводят заболевших детей в общественные места.