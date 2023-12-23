ВОЗ предупредила о росте заболеваемости COVID-19 ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50%

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За 28 дней число случаев заболеваний COVID-19 в мире выросло на 52%, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там отмечается, что за указанный отрезок времени было зарегистрировано 850 тысяч случаев.

Во всем мире число новых случаев увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев, — говорится в документе.

По данным ВОЗ, за это время умерли три тысячи человек, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. Госпитализированы 118 тысяч человек, более 1,6 тысячи были помещены в отделение интенсивной терапии., что на 23% и 51% соответственно больше, чем в предыдущие 28 дней.

По состоянию на 17 декабря 2023 года с начала пандемии в мире было зарегистрировано более 772 млн подтвержденных случаев COVID-19 и более 7 млн смертей. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, на самом деле от коронавируса в мире умерли по меньшей мере 20 млн человек.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинация и использование масок остаются ключевыми стратегиями в борьбе с COVID-19 и гриппом. По ее словам, местные здравоохранительные органы являются наиболее надежным источником рекомендаций по профилактике для населения.