В Узбекистане начали борьбу с русским языком

Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана указали на приоритетное использование узбекского языка по отношению к русскому. Об этом свидетельствуют соответствующие таблички, появившиеся в общественных местах, сообщает Telegram-канал местной администрации.

На входах в магазины и в общественном транспорте появились таблички с просьбой употреблять узбекский язык и отказываться от русского. Русские слова там соседствуют с узбекскими, но последние помечены зелёной галочкой, демонстрирующей правильный выбор, а русские — красным крестиком. Теперь нужно употреблять не «пожалуйста», а «iltimos», не «магазин», а «dо’con», не «касса», а «ga’zna».

По данным Lenta.ru, инициатива исходит от местной администрации, которая решила таким образом поддержать государственный язык.

Ранее в Интернете появились видеозаписи из городов Казахстана, демонстрирующие действия так называемых языковых патрулей. Местные националисты ходят по магазинам и проверяют русскоязычных граждан на знание казахского языка. Некоторых людей — в основном пожилых женщин — заставляли извиняться на камеру. Позже власти дали оценку подобным прецедентам, назвав их недопустимыми и возмутительными.

В свою очередь в московском метро появились указатели на таджикском и узбекском языках. На станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» русские слова продублировали на фарси (кириллицей) и узбекском (латиницей). В руководстве метрополитена пояснили, что это сделано для удобства мигрантов, чтобы они понимали, как общественным транспортом добраться от этих станций метро до миграционного центра.