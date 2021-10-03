В Узбекистане начали борьбу с русским языком

Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана указали на приоритетное использование узбекского языка по отношению к русскому. Об этом свидетельствуют соответствующие таблички, появившиеся в общественных местах, сообщает Telegram-канал местной администрации.
На входах в магазины и в общественном транспорте
По данным Lenta.ru, инициатива
Ранее в Интернете появились видеозаписи из городов Казахстана, демонстрирующие действия так называемых языковых патрулей. Местные националисты ходят по магазинам и проверяют русскоязычных граждан на знание казахского языка. Некоторых людей — в основном пожилых женщин — заставляли извиняться на камеру. Позже власти дали оценку подобным прецедентам, назвав их недопустимыми и возмутительными.
В свою очередь в московском метро появились указатели на таджикском и узбекском языках. На станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» русские слова продублировали на фарси (кириллицей) и узбекском (латиницей). В руководстве метрополитена пояснили, что это сделано для удобства мигрантов, чтобы они понимали, как общественным транспортом добраться от этих станций метро до миграционного центра.