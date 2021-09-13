Указатели на двух станциях столичного метро продублировали для мигрантов

В московском метро указатели на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на фарси (кириллицей) и узбекском (латиницей) для удобства приезжих, чтобы они понимали, как общественным транспортом добраться от этих станций метро до миграционного центра. Об этом пишет РИА Новости.

В руководстве метрополитена пояснили , что продублировали надписи для удобства мигрантов, потому что от этих станций ходят автобусы до миграционного центра. Там подчеркнули, что намерены делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Так, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках.

Ранее на аукционе продали старые указатели, висевшие на станциях московского метро более 20 лет. Начальная цена большинства указателей составляла 7,5 тысячи рублей, но за отдельные лоты развернулись нешуточные баталии. Дороже всего покупатели оценили двусторонний световой короб «Нет входа» со станции «Арбатская», проданный за 40 тысяч рублей.