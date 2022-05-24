В Турции допустили выход страны из НАТО Соратник Эрдогана Бахчели допустил выход Турции из НАТО из-за Швеции и Финляндии

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Анкара может поставит вопрос о выходе из НАТО, если Альянс не выполнит требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, заявил депутат турецкого парламента от союзной президенту Эрдогану Партии националистического движения Девлет Бахчели, сообщает Anadolu. Бахчели также заявил, что в случае необходимости может быть создана организация безопасности с участием тюркских стран и 57 государств исламского мира.

Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми. <...> Без НАТО мы не погибнем, — подчеркнул он.

Бахчели в очередной раз указал, что Турция не допустит, чтобы запрещённая в стране Рабочая партия Курдистана имела в НАТО союзников в лице Швеции и Финляндии. По его мнению, это будет означать «несерьёзное восприятие Анкары» как члена Альянса.

Ранее пресс-секретарь Эрдогана Эфкан Ала заявил, что Анкара не даст согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пока эти страны спонсируют запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана. Он сообщил, что Турция сможет проголосовать за вступление Скандинавских стран в НАТО только после должного внимания к проблеме терроризма.

По данным турецкой газеты Star, шведская и финская стороны с 1980-х годов скрытно поддерживают РПК вопреки решению ЕС, выделяя деньги и обучая боевиков на своих территориях. Ранее Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО плохой идеей, отметив, что эти страны оказывают «гостеприимное отношение к террористам», пускают их в парламент.