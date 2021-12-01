В Китае произошла новая вспышка коронавируса

За прошедшие сутки в КНР выявлено 113 заболевших коронавирусом. В стране обновился рекорд по количеству ежедневных заражений COVID-19, сообщил Госкомитет здравоохранения Китая.

22 случая обнаружили у людей, которые приехали в КНР из-за границы. При этом оставшийся 91 заболевший появился в приграничном с Россией городском округе Хулунбир, расположенном в северном регионе Внутренняя Монголия. До этого здесь же китайские медики выявили 21 заболевшего, что говорит о набирающей силу вспышке коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19, по официальным данным, в Китае заразились 98 824 человека. С начала 2020 года от коронавируса скончались 4636 китайцев.

Ранее сообщалось, что китайский город Ланьчжоу с населением более 4 млн человек ввёл локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции. Решение об ограничениях было принято после выявления в Китае 29 новых случаев заболевания, шесть из которых зафиксированы в Ланьчжоу.

Отмечается, что жителям Ланьчжоу запрещено выходить из дома, за исключением случаев крайней необходимости. Въезд и выезд жителей в городе будет строго контролироваться.

Также стало известно, что дети в возрасте от трёх лет начнут получать вакцину от коронавируса в Китае, где 76% населения были полностью вакцинированы. Расширение кампании вакцинации происходит с целью избежать появления новых вспышек коронавирусной инфекции.