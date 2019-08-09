https://static.news.ru/photo/ec90f7f2-a04d-11e9-abbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Украина живёт в далёком советском прошлом, считает депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, об этом говорит инфраструктура, созданная в СССР, за счёт которой и существуют многие украинские города.

90% страны живёт в построенном и за счёт построенного в период, в котором теперь отрицается всё великое и вызывающее гордость, — написал Мураев на своей странице в Facebook.

О подчеркнул, что Украина не может похвастаться современными постройками, так как в основном их строительство происходило только на словах.

К сожалению, не получается гордиться стройками «правильной» декоммунизированной эпохи, многие из которых проходили только в воображении нынешних министров, или фигурируют в материалах расследований, — отметил депутат.

По мнению политика, в скором будущем профессия строителя станет в стране самой востребованной, так как придётся много восстанавливать.

Ранее News.ru писал о том, что глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил отдать вопросы переименования улиц на откуп гражданам. Он считает, что жители территорий, улицам и населённым пунктам которых планируется дать другие названия в рамках закона о декоммунизации, могут сами решать, как их назвать. Политик отметил, что население неоднозначно относится, например, к переименованию Кировограда в Кропивницкий.