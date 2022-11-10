В Индонезии рассказали, приедет ли Зеленский на саммит G20 Detik Bali: Зеленский не приедет на саммит G20

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали, передает Detik Bali. Он уточнил, что у главы государства, на территории которого ведутся военные действия, очень плотный график, и его следует уважать. Также Панджаитан подтвердил, что президента России Владимира Путина не следует ждать на саммите, он не посетит его.

Да, может быть, президент Путин занят в стране, что мы тоже должны уважать. <...> Владимир Зеленский также не будет присутствовать. <...> Это то же самое для них двоих (отсутствующих). У них также есть плотные графики, которые мы должны уважать, — сказал Панджаитан.

Ранее Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если на нем будет присутствовать Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящему саммиту.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес до этого заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры российского лидера с президентом Украины.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин не будет представлять Россию на саммите G20. Авторы текста утверждают, что это решение связано с желанием Путина оградиться от напряженных диалогов по украинскому военному конфликту. Агентство Reuters подтвердило данную информацию. При этом пресс-секретарь министра Индонезии по координации морских и инвестиционных вопросов Джоди Махарди сообщил, что российский лидер поучаствует в одной из встреч в онлайн-формате.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальную делегацию России на саммите G20 возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» Путин.