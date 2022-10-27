Путин допустил свой визит на саммит G20 в Индонезии Путин поблагодарил президента Индонезии за приглашение на встречу G20 и не исключил приезда

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на саммит G20 и не исключил того, что сам лично будет присутствовать на встрече. Он подчеркнул, что Россия в любом случае будет представлена на высоком уровне.

Может быть, и я поеду, но пока подумаю, — сказал президент.

Проведение саммита G20 намечено на 15–16 ноября в Индонезии. Посол страны в России Хосе Таварес заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Вашингтон ранее призвал Зеленского принять участие в индонезийском саммите, если его посетит Путин. Агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден не поддерживает присутствие на форуме российского президента. Журналисты агентства отметили, что Зеленский также может принять участие в мероприятии дистанционно. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин намерен посетить саммит G20 на Бали. Он также заявил о желании приехать на встречу «Большой двадцатки» председателя КНР Си Цзиньпина.