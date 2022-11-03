Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 вместе с Путиным

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если на нем будет присутствовать российский глава Владимир Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящему саммиту, передает Telegram-канал «Политика страны». Саммит G20 состоится 15–16 ноября на острове Бали.

Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать. <...> В любом случае мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось, — сказал Зеленский.

Ранее Путин поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на саммит G20 и не исключил того, что сам лично будет присутствовать на встрече. Он подчеркнул, что Россия в любом случае будет представлена на высоком уровне.

Ранее Зеленский заявил, что России не место в «Большой двадцатке». По его мнению, «сейчас нужна жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне „Большой двадцатки“».