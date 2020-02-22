https://static.news.ru/photo/08719aaa-5587-11ea-a752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vredespaleis/facebook.com

Гаагский арбитражный трибунал будет рассматривать спор России и Украины предвзято. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Отмечается, что Гаагский трибунал подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева к Москве на ресурсы морского шельфа вокруг Крыма. При этом суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.

Чего вы ещё хотите от Гаагского суда? Вот он и будет с претензией на объективность субъективно, будучи уже предвзятым в отношении России, рассматривать этот вопрос, — заявил Затулин РИА Новости.

Он напомнил, что Гаагский трибунал находится на западе Европы, а мнение Запада по поводу всех событий на Украине достаточно известно. Оно выражено в санкциях Евросоюза против России.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться.