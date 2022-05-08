В Германии предрекли сильнейший голод со времён Второй мировой войны

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Конфликт на Украине, засуха и последствия пандемии коронавируса могут привести к голоду во всём мире, об этом в интервью Bild заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. Она отметила, что мировые цены на продовольствие выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Шульце прогнозирует самый сильный продовольственный кризис со времён Второй мировой войны.

Согласно данным Всемирной продовольственной программы, 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времён Второй мировой войны с миллионами погибших, — сказала немецкий министр.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис на Украине может ввергнуть в нищету и голод свыше одной пятой части человечества. По его словам, пострадать могут около 1,7 млрд человек.

Гутерриш отметил, что на долю Украины и России приходится порядка 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более 50% подсолнечного масла. Зерно из этих стран импортируют 45 наименее развитых стран Земли.