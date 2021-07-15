В Германии ответили на просьбу жителей российской деревни починить дорогу

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области написали письмо в канцелярию канцлера Германии Ангелы Меркель с просьбой починить дорогу и им ответили. Об этом сообщает издание «Сибирь. Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. <...> Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь, — говорится в послании офиса Меркель.

В качестве альтернативы жителям деревни предложили обратиться в московский офис Международного союза немецкой культуры.

Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, инициировавшая обращение, заявила, что жители деревни остались довольны ответом. Сельчане были убеждены, что получат отписку, но вместо этого им аргументированно объяснили, почему не смогут помочь. После того как об этой истории стало известно, российские чиновники заявили, что построят дорогу в 2022 году, отметила депутат.

Ранее Счётная палата выступила с предложением пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог и закрепления в законодательстве уровня содержания дорог федерального значения в РФ. Соответствующее предложение ведомство направило в правительство России.