Узбекистан вернул из Франции активы Гульнары Каримовой

https://static.news.ru/photo/f01453fa-95da-11ea-883c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активы старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой на сумму $10 млн возвращены в страну. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции республики.

14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов, — цитирует РИА Новости сообщение минюста.

В сообщении ведомства эти активы названы нажитыми преступным путём. Кроме того отмечается, что для их возвращения были предприняты усилия министерства и Генеральной прокуратуры Узбекистана при участии компетентных органов республики. Возвращённые средства переведены в государственный бюджет страны и будут использованы в общем порядке.

Суды над Каримовой идут с 2015 года. В 2017 году в рамках ещё одного уголовного дела ей дали 10 лет тюрьмы. Однако летом 2018 года ей заменили наказание и осудили на пять лет.

6 января Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об окончании расследования очередного уголовного дела в отношении Каримовой. По версии прокуроров, старшая дочь Ислама Каримова и другие лица в составе преступной группировки причастны к вымогательству, хищению бюджетных средств и легализации доходов за рубежом.

В феврале Каримова обратилась к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву. Она сообщила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования. Женщина подчеркнула, что ранее изъятые у неё активы и имущество общей стоимостью $1,2 млрд не были засчитаны в счёт погашения материального ущерба, писал NEWS.ru.