https://static.news.ru/photo/82ba168e-307a-11ea-a124-fa163e074e61_660.jpg Гульнара Каримова Фото: googooshafanclub/vk.com/Global Look Press

В Узбекистане ещё одно уголовное дело в отношении старшей дочери экс-президента республики Гульнары Каримовой передали в суд. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны в своём Telegram-канале.

Суд рассмотрит дело по существу.

Окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах, — гласит сообщение.

Уголовные дела в отношении Каримовой были возбуждены в августе 2019 года. Её подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В 2015 году Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.

Ранее NEWS.ru писал, что дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре могут в очередной раз продлить срок заключения.