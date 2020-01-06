В Узбекистане ещё одно уголовное дело в отношении старшей дочери экс-президента республики Гульнары Каримовой передали в суд. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны в своём Telegram-канале.
Суд рассмотрит дело по существу.
Окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах, — гласит сообщение.
Уголовные дела в отношении Каримовой были возбуждены в августе 2019 года. Её подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В 2015 году Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.
Ранее NEWS.ru писал, что дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре могут в очередной раз продлить срок заключения.
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